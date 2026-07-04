МИД Австрии: Никакого компромисса не будет, это не рынок, где правительство Грузии могло бы торговаться

04.07.2026 17:54





Никаких компромиссов не будет, особенно в вопросах наших фундаментальных ценностей. Это не рынок, где ваше правительство может торговаться, вести с нами переговоры и рассчитывать на то, что мы ослабим свою позицию по вопросам верховенства права или других основополагающих ценностей. Этого никогда не произойдёт, — с таким заявлением к «Грузинской мечте» обратилась министр иностранных и европейских дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.



Выступая на съезде ALDE в Вене, Майнль-Райзингер заявила, что граждане Грузии сделали выбор в пользу Европы, однако, по её словам, правительство этот выбор не поддерживает.



«Мы очень чётко заявляем: никаких компромиссов не будет, особенно в вопросах наших фундаментальных ценностей. Это не рынок, где ваше правительство могло бы торговаться, вести с нами переговоры и добиваться того, чтобы мы ослабили свою позицию по вопросам верховенства права или другим основополагающим ценностям. Этого никогда не произойдёт.



Мы заинтересованы в том, чтобы Европейский союз основывался именно на этих ценностях. Если вы сможете провести необходимые реформы в этом направлении, мы будем рады вести переговоры о вступлении. Если же нет, то мне действительно жаль, но страна движется в неверном направлении.



Мы считаем, что именно правительство должно прокладывать этот путь и обеспечивать его для своих граждан. Очевидно, что сейчас мы видим: Грузия движется в неверном направлении. Граждане выбрали Европу, но правительство этот выбор не поддерживает. Мы наблюдаем масштабный откат назад», — заявила Беате Майнль-Райзингер. Ее выступление и перевод на грузинский язык распространил телеканал «ТВ Пирвели».





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