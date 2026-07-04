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Петер Фишер: Верю, что грузино-германские отношения выдержат искусственно созданный нарратив


04.07.2026   19:32


Бывший посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что верит в способность грузино-германских отношений выдержать искусственно созданный нарратив о том, будто Германия или Европейский союз враждебно настроены по отношению к Грузии.

Об этом он написал в социальной сети, поблагодарив руководителя «Европейско-грузинского института» Георгия Мелашвили за опубликованную статью.

«Спасибо Георгию Мелашвили за статью, которая напоминает нам о многолетнем партнёрстве и дружбе между Германией и Грузией. Я также верю, что эти отношения выдержат искусственно созданный нарратив о том, будто Германия или Европейский союз враждебно настроены по отношению к Грузии, так же как и искусственно раздуваемое возмущение в отношении немецких дипломатов и дипломатов Европейского союза», — написал Фишер.


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