|
|
|
В Анаклиа официально открыли морской сезон
05.07.2026 19:33
В Анаклиа официально стартовал морской сезон. Праздничные мероприятия, посвящённые открытию, проходили в течение всего дня.
Для гостей организовали фестивальный городок, а также провели турниры по различным видам спорта.
Аквапарк «Анаклиа» бесплатно принял детей — участников программ отдела защиты и поддержки прав ребёнка мэрии Зугдиди.
Мэр Зугдиди Давид Кодуа отметил важную роль Анаклиа как одного из ключевых туристических направлений на побережье Чёрного моря. Он также поблагодарил Национальную администрацию туризма, гостей и партнёрские организации за активное участие в проведении праздника.
Первый день завершился сольным концертом группы Ursa и вечером электронной музыки.
Праздничная программа продолжается в Анаклиа и сегодня. Вечером её завершит концерт дуэта Georgia и певицы Линды Адамиа.
Мероприятия в Анаклиа организованы администрацией государственного уполномоченного региона Самегрело — Земо-Сванети, мэрией Зугдиди, Национальной администрацией туризма и DMO Самегрело. Организаторы также поблагодарили все ведомства, принявшие участие в подготовке и проведении праздника.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна