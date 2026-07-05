В Анаклиа официально открыли морской сезон

05.07.2026 19:33





В Анаклиа официально стартовал морской сезон. Праздничные мероприятия, посвящённые открытию, проходили в течение всего дня.



Для гостей организовали фестивальный городок, а также провели турниры по различным видам спорта.



Аквапарк «Анаклиа» бесплатно принял детей — участников программ отдела защиты и поддержки прав ребёнка мэрии Зугдиди.



Мэр Зугдиди Давид Кодуа отметил важную роль Анаклиа как одного из ключевых туристических направлений на побережье Чёрного моря. Он также поблагодарил Национальную администрацию туризма, гостей и партнёрские организации за активное участие в проведении праздника.



Первый день завершился сольным концертом группы Ursa и вечером электронной музыки.



Праздничная программа продолжается в Анаклиа и сегодня. Вечером её завершит концерт дуэта Georgia и певицы Линды Адамиа.



Мероприятия в Анаклиа организованы администрацией государственного уполномоченного региона Самегрело — Земо-Сванети, мэрией Зугдиди, Национальной администрацией туризма и DMO Самегрело. Организаторы также поблагодарили все ведомства, принявшие участие в подготовке и проведении праздника.





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