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В Аджарской АР прошла международная медицинская конференция GIELRSA III


05.07.2026   19:35


Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе и первый заместитель министра Мари Занакидзе приняли участие в международной конференции GIELRSA III.

Мероприятие организовала Ассоциация интервенционной, эндоскопической, лапароскопической и роботизированной хирургии Грузии.

Нино Нижарадзе поприветствовала участников конференции и поблагодарила организаторов за проведение в Аджарии такого важного профессионального форума.

По её словам, подобные международные научные встречи помогают врачам обмениваться опытом, внедрять современные медицинские практики и развивать международное сотрудничество, что в итоге повышает качество медицинской помощи для пациентов.

В конференции участвовали ведущие специалисты из Грузии и других стран в сферах хирургии, лапароскопической и роботизированной хирургии, онкологии, трансплантологии, эндоскопии, интенсивной терапии, радиологии, интервенционной радиологии и других направлений современной медицины.


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