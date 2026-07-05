В Аджарской АР прошла международная медицинская конференция GIELRSA III

05.07.2026 19:35





Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе и первый заместитель министра Мари Занакидзе приняли участие в международной конференции GIELRSA III.



Мероприятие организовала Ассоциация интервенционной, эндоскопической, лапароскопической и роботизированной хирургии Грузии.



Нино Нижарадзе поприветствовала участников конференции и поблагодарила организаторов за проведение в Аджарии такого важного профессионального форума.



По её словам, подобные международные научные встречи помогают врачам обмениваться опытом, внедрять современные медицинские практики и развивать международное сотрудничество, что в итоге повышает качество медицинской помощи для пациентов.



В конференции участвовали ведущие специалисты из Грузии и других стран в сферах хирургии, лапароскопической и роботизированной хирургии, онкологии, трансплантологии, эндоскопии, интенсивной терапии, радиологии, интервенционной радиологии и других направлений современной медицины.





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