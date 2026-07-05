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В Бурсе прошёл гала-концерт грузинского фольклорного фестиваля «Чвенебуреби»


05.07.2026   19:28


Члены Верховного совета Аджарии Фридон Путкарадзе и Минур Паксадзе вместе с главой правительства Аджарии Зурабом Патарадзе и другими членами грузинской делегации посетили в Бурса гала-концерт международного фестиваля грузинской культуры «Чвенебуреби».

Традиционный фестиваль, который длится несколько дней, в этом году посвящён 85-летию со дня рождения Анзора Эркомаишвили — выдающегося деятеля грузинского фольклора и искусства.

Фестиваль «Чвенебуреби» впервые прошёл в 2001 году и с тех пор не теряет популярности. Его организует Федерация кавказско-грузинских ассоциаций «Мармара».

Фестиваль помогает сохранять и популяризировать фольклорные традиции грузин, живущих в Турции, поддерживать грузинский язык, культуру, идентичность и связь с историческими корнями.

В гала-концерте участвовали:

• Государственный ансамбль Аджарии «Арсиани»;
• Государственный хореографический ансамбль «Батуми»;
• фольклорный ансамбль «Рираши»;
• хореографический ансамбль «Чвенебуреби».

Мероприятие также посетили министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе, депутат парламента Грузии Гиа Чкониа, посол Грузии в Турции Арчил Каландиа, представители законодательной и исполнительной власти Аджарии и Абхазии, а также представители грузинской ассоциации Кавказа «Мармара».


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