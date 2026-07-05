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Баскетбол | Грузия победила Испанию
05.07.2026 22:39
Национальная сборная Грузии по баскетболу завершила первый раунд отборочного цикла чемпионата мира домашним матчем против Испании.
Игра проходила на арене «Коркия-Джорджикия», которая была заполнена болельщиками, вышла очень напряженной и завершилась победой грузин в дополнительное время – 91:89.
Следует отметить, что по ходу игры сборная Грузии проигрывала 22 очка.
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