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Баскетбол | Грузия победила Испанию


05.07.2026   22:39


Национальная сборная Грузии по баскетболу завершила первый раунд отборочного цикла чемпионата мира домашним матчем против Испании.

Игра проходила на арене «Коркия-Джорджикия», которая была заполнена болельщиками, вышла очень напряженной и завершилась победой грузин в дополнительное время – 91:89.

Следует отметить, что по ходу игры сборная Грузии проигрывала 22 очка.


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