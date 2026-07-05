В Турции почтили память Ахмеда Мелашвили

05.07.2026 23:11





Министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе вместе с членами делегации в рамках визита в провинцию Бурса посетила могилу известного грузинского общественного деятеля Ахмеда Мелашвили в селе Хайрие.



Ахмед Мелашвили был потомком грузинских мухаджиров. Он внёс большой вклад в сохранение национального самосознания, грузинского языка, культуры и традиций среди грузин, живущих в Турции.



Сегодня его дело продолжает сын — Ибериа Мелашвили. Он руководит основанным им в Стамбуле Домом грузинского искусства, который занимается сохранением грузинской культуры и передачей её будущим поколениям.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





