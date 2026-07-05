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В Турции почтили память Ахмеда Мелашвили


05.07.2026   23:11


Министр культуры Аджарии Элисо Болквадзе вместе с членами делегации в рамках визита в провинцию Бурса посетила могилу известного грузинского общественного деятеля Ахмеда Мелашвили в селе Хайрие.

Ахмед Мелашвили был потомком грузинских мухаджиров. Он внёс большой вклад в сохранение национального самосознания, грузинского языка, культуры и традиций среди грузин, живущих в Турции.

Сегодня его дело продолжает сын — Ибериа Мелашвили. Он руководит основанным им в Стамбуле Домом грузинского искусства, который занимается сохранением грузинской культуры и передачей её будущим поколениям.


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