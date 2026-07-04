ПА ОБСЕ призывает грузинские власти освободить политзаключенных и изменить законодательство

04.07.2026 17:53





Парламентская ассамблея ОБСЕ 8 июля примет Гаагскую декларацию, в которую войдёт резолюция по Грузии. Об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



С 4 по 8 июля в Гааге проходит 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Основным автором проекта резолюции «Защита честности выборов и фундаментальных свобод в Грузии» является американский конгрессмен Джо Уилсон.



Согласно проекту документа, Парламентская ассамблея ОБСЕ:



выражает обеспокоенность в связи с проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года и отмечает, что в отчётах БДИПЧ/ОБСЕ были зафиксированы существенные нарушения;



выражает обеспокоенность сообщениями о признаках фальсификаций на избирательных участках, манипулировании голосами, подкупе избирателей, использовании так называемых «каруселей» и воспрепятствовании работе оппозиционных наблюдателей во время местных выборов в октябре 2025 года;



осуждает принятие ограничительного законодательства, в частности Закона «О прозрачности иностранного влияния», поправок к Закону «О собраниях и манифестациях», а также Кодексу об административных правонарушениях, которые существенно ограничивают свободу объединений, СМИ, выражения мнений и собраний;



выражает обеспокоенность систематическим использованием административного ресурса и концентрацией институциональной власти, что создаёт неравные условия, подрывает доверие общества к демократическому процессу и приводит к фактическому установлению однопартийного правления;



осуждает произвольные задержания и преследование представителей политической оппозиции, СМИ и участников мирных акций, выступающих в поддержку демократического и европейского будущего Грузии;



вновь подчёркивает, что подрыв системы демократических сдержек и противовесов, а также отход от обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, напрямую ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции;



подчёркивает, что легитимность любых результатов выборов зависит от соблюдения международных стандартов проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.



Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти Грузии:



освободить всех грузинских политических заключённых, признанных таковыми национальными и международными правозащитными организациями;



отменить всё законодательство, ограничивающее основные свободы и противоречащее обязательствам Грузии в области защиты прав человека;



провести всестороннее и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях в ходе выборов 2024 и 2025 годов и привлечь виновных к ответственности;



начать подлинную реформу судебной системы и восстановить независимость Центральной избирательной комиссии в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ;



обеспечить безопасные условия для деятельности гражданского общества и независимых СМИ, чтобы они могли работать без угрозы преследования.



Парламентская ассамблея ОБСЕ также призывает своих членов и международное сообщество:



продолжить взаимодействие с властями Грузии с целью скорейшего восстановления демократических норм и проведения будущих выборов в полном соответствии с обязательствами, принятыми в рамках ОБСЕ;



отказаться от признания результатов любых выборов, проведённых в Грузии, если авторитетные международные и местные наблюдательные миссии не признают их свободными, справедливыми и демократическими;



продолжить внимательно следить за ситуацией с правами человека в Грузии и поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическим ценностям.





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