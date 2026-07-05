Национальная сборная Грузии по баскетболу сегодня примет Испанию

05.07.2026 12:56





Сегодня, 5 июля, в 19:30 в Тбилиси грузинская баскетбольная команда проведет свой шестой матч отборочного цикла чемпионата мира против Испании.



За выход на мировое первенство борются в общей сложности 32 национальные команды с европейского континента. Они разделят 12 путевок в финальную стадию по результатам двухэтапной отборочной системы, состоящей из 6 игровых периодов. После завершения предварительного раунда три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий этап, где будут сформированы четыре новые группы по шесть команд.



Текущая ситуация в группе А следующая: Испания лидирует в таблице с 5 победами из 5 игра. За ней следуют Украина с 3 победами и Грузия с 2, а замыкает группу Дания, не имеющая ни одной победы. Таким образом, Испания, Украина и Грузия уже обеспечили себе места во втором раунде.



На втором групповом этапе, который пройдет в августе и ноябре 2026 года и феврале 2027 года. В конечном итоге, три лучшие команды из каждой новых групп получат право участвовать в чемпионате мира.







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