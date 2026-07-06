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Генсек НАТО объявил о выходе Альянса на новый уровень военных расходов
06.07.2026 19:57
Страны Североатлантического альянса достигли показателя в 4% ВВП ежегодных расходов на оборонные нужды.
Об этом объявил перед началом саммита НАТО генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает из Анкары корреспондент "Европейской правды".
Генеральный секретарь пояснил, что речь идет о подсчётах расходов стран, кроме США, чтобы американский показатель не искажал рост европейских расходов.
"За один год (с момента принятия решения в Гааге об увеличении расходов на оборону. – "ЕП") мы увидели, что европейские партнёры и Канада уже тратят 4% своего ВВП на оборону и безопасность. Это включает существенный рост инвестиций непосредственно в оборону, а также инвестиций, связанных с безопасностью".
Генеральный секретарь подчеркнул, что в прошлом году европейские союзники и Канада потратили на основные нужды обороны "почти на 20% больше, чем годом ранее". По подсчётам НАТО, за два года инвестиции в оборону увеличились на 258 млрд долларов США, и этот процесс должен продолжаться.
"Нам понадобятся дополнительные вооружённые силы, больше ресурсов и значительно более мощная промышленная база. После многих лет недостаточного финансирования мы наконец создаём реальные оборонные возможности", – подчеркнул он.
Как сообщалось, генсек НАТО подчеркнул, что последняя атака РФ на Киев была направлена против мирного населения Украины.
Подробнее об ожиданиях Украины от саммита читайте в интервью "Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО касается противодействия баллистике".
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