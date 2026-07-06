В Бакуриани открылся летний туристический сезон

06.07.2026 19:53





С сегодняшнего дня в Бакуриани официально стартовал летний туристический сезон. Агентство горных трасс объявило о начале работы первых канатных дорог и опубликовало актуальный график.



Ежедневно с 11:00 до 18:00 будут работать подъемники «NADO» и «DEKA» в районе Дидвели. При этом продажа абонементов в кассах завершается в 17:30, поэтому посетителям стоит учитывать это при планировании поездки.



Информацию об открытии остальных зон курорта обещают публиковать по мере готовности. Абонементы уже доступны в кассах, а владельцы мультикарт прошлых сезонов смогут активировать новый 10-дневный абонемент на уже имеющуюся карту без необходимости получать новую.



Хорошая новость для отдыхающих — стоимость проезда на канатных дорогах в этом сезоне не изменилась. Это делает летний отдых в горах более предсказуемым с точки зрения расходов и может поддержать высокий туристический поток в ближайшие месяцы.



Для семей также сохранили льготу: дети до 6 лет могут пользоваться канатными дорогами бесплатно. Решение оставить тарифы на прежнем уровне выглядит как попытка сделать курорт более привлекательным на фоне растущих цен в туристической отрасли и сохранить интерес к внутреннему туризму.





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