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Папуашвили: Процесс вступления в Европейский союз не является дорогой с односторонним движением
07.07.2026 15:13
«Я рад, что проводится такая конференция и будет создана платформа председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Евросоюз. У нас появится возможность обсудить, каким мы видим формат работы этой платформы», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По его словам, страны-кандидаты должны иметь возможность высказывать свою позицию как по вопросам процесса вступления в Евросоюз, так и по тем вызовам, которые могут возникать на этом пути.
«Это очень важная инициатива. Несколько недель назад у нас состоялось общение с председателем парламента Украины Русланом Стефанчуком, который представил нам эту идею. Мы полностью поддерживаем создание платформы председателей парламентов стран-кандидатов, где сможем обмениваться опытом европейской интеграции — как положительным, так и отрицательным.
Я рад, что проводится такая конференция и будет учреждена платформа председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз. У нас появится возможность обсудить, каким мы видим её работу как на уровне председателей парламентов, так и на уровне профильных комитетов.
Интересно услышать мнение коллег по всем вопросам. Одно ясно: процесс вступления в Европейский союз не является дорогой с односторонним движением и не должен восприниматься так, будто страны-кандидаты являются лишь объектами вступления. Мы — полноценные участники этого процесса и соавторы будущего Европы. Думаю, что страны-кандидаты должны иметь своё слово как по самому процессу вступления, так и по тем вызовам, которые могут возникать в ходе интеграции.
В разное время у меня была возможность общаться с председателями парламентов стран-кандидатов, и я слышал о трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе вступления. Сегодня мы обсудим эти вопросы, примем совместную декларацию и, надеюсь, в рамках этого форума будем вести интенсивное сотрудничество», — заявил Папуашвили.
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