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Министр экономики встретилась с послом Великобритании и представителем Лондонской фондовой биржи


07.07.2026   17:28


Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом и руководителем европейского направления Лондонской фондовой биржи Айуной Нечаевой.

По информации министерства экономики, на встрече стороны обсудили экономические тенденции в Грузии и регионе, растущую динамику развития рынка капитала в стране, в том числе проводимые и запланированные реформы.

Кроме того, по информации ведомства, на встрече была положительно оценена активизация грузинских компаний на рынке капитала за последние годы, в том числе на Лондонской фондовой бирже. Было подчеркнуто влияние экономического роста Грузии на инвестиционную привлекательность страны, что имеет важнейшее значение для привлечения международного капитала в отдельные секторы экономики страны.


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