Папуашвили: Пришло время ЕС серьезно отнестись к собственной метафоре, что «для танго нужны двое»

07.07.2026 17:06





Страны-кандидаты должны рассматриваться как участники процесса расширения, а не как его объекты - Евросоюз больше не может позволить себе роскошь по-прежнему воспринимать себя как эксклюзивный клуб, который оказывает странам-кандидатам «милость» членства или нет, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, выступая на первой (учредительной) конференции председателей парламентов стран - кандидатов в ЕС.



По его словам, крайне важно, чтобы парламенты стран-кандидатов также были вовлечены в координацию усилий по интеграции в Европейский союз.



«Расширение Евросоюза является главным средством достижения будущей стратегической жизнеспособности Европы. Новая политическая и экономическая реальность в мире, глобальная конкуренция и изменение распределения сил требуют от Евросоюза формирования нового подхода к расширению. На протяжении десятилетий сохранение концепции «крепости Европы», предполагающей развитие без расширения, сегодня уже не является действенным выбором. Название нашей встречи – «Формирование будущего Европы вместе» точно отражает этот настрой: страны-кандидаты должны рассматриваться как участники процесса расширения, а не как его объекты. Евросоюз больше не может позволить себе роскошь воспринимать себя как эксклюзивный клуб, который оказывает или нет странам-кандидатам «милость» членства. Напротив, время ЕС серьезно отнестись к собственной, уже ставшей избитой, метафоре, что «для танго нужны двое»», - заявил Шалва Папуашвили.



При этом председатель парламента Грузии отметил, что «Европейский союз должен воспринимать расширение как историческую возможность обновления и возвращения глобального лидерства, а не как бремя или акт благотворительности, как это представляют некоторые».



По его словам, парламентский диалог по вступлению в ЕС должен быть платформой для практического сотрудничества, совместных инициатив и формирования общего послания к ЕС.



При этом Папуашвили отметил, что «необходимо избежать впечатления, будто страны-кандидаты являются конкурентами друг другу, а не партнёрами». По его словам, «такая фрагментация лишь ослабляет нас».



«В совместной декларации, которую мы намерены принять сегодня, четко отмечается, что мы собрались здесь ради единства, а не разделения - парламент Грузии полностью разделяет этот посыл.



Наконец, лучшим способом укрепить ослабленные ныне геополитические и экономические позиции Евросоюза является расширение в стратегически важнейших геополитических регионах - Балканах и Черноморском регионе. Именно поэтому Евросоюз должен воспринимать расширение как историческую возможность для обновления и возвращения глобального лидерства, а не как бремя или акт благотворительности, как это пытаются представить некоторые.



Как гласит национальный девиз Грузии, «Сила - в единстве». Поэтому давайте используем эту встречу, чтобы вместе формировать наше европейское будущее», - заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





