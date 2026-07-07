Папуашвили: В социальных медиа языка ненависти стало меньше

07.07.2026 17:13





У нас есть неисправимые рецидивисты, те, кто оскорбляет и ругается, которых ничто не исправит, - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в связи с использованием языка ненависти.



«Общество тоже замечает, что, особенно в социальных медиа языка ненависти стало меньше. Конечно, у нас есть неисправимые рецидивисты, те, кто оскорбляет и ругается, которых ничто не исправит. Таков их склад, что они должны прибегать к словесному или физическому насилию, должны ругаться, это их задание, которое они получают, чтобы устраивать беспорядок в стране. Вероятно, таким рецидивистам ничем не помочь. Некоторые же просто поддались этой ложной политической культуре, которую выдают за европейскую, что ругань, оскорбления и непристойность это и есть европейство, к сожалению, именно этого добились некоторые европейские представители в Грузии, когда ругань, оскорбления и непристойность стали отождествляться с европейскостью. Я думаю, что те люди, которые поддались, задумаются и вернутся к грузинской культуре, потому что именно это базис европейской культуры», - заявил Папуашвили.





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