«Общество и банки» предупредила граждан о новой волне финансового мошенничества

01.07.2026 13:34





Организация «Общество и банки» предупредила граждан о новой волне финансового мошенничества, которая все чаще встречается на популярных площадках для онлайн-продаж. Главная цель злоумышленников — не покупка у вас товара, а получение доступа к банковским данным продавца.



Сценарий выглядит правдоподобно. Мошенник выходит на связь под видом заинтересованного покупателя, после чего отправляет ссылку на якобы сервис оплаты или курьерской доставки. Внешне такой сайт практически не отличается от оригинала: зачастую разница скрывается всего в одной измененной букве в адресе страницы.



Далее продавцу предлагают ввести данные банковской карты или авторизоваться в мобильном банке, объясняя это тем, что только так он может вам перевести деньги. На самом деле деньги на счет не поступают — наоборот, злоумышленники получают доступ к финансам жертвы, после чего средства могут быть моментально списаны.



Напоминаем простое, но важное правило: для перевода денег покупателю не нужны логин и пароль от мобильного банка, полный номер карты, срок ее действия, CVV-код или одноразовые SMS-коды. Все эти сведения являются конфиденциальными и никогда не должны передаваться третьим лицам.



Чтобы получить оплату за товар, достаточно сообщить только номер банковского счета (IBAN). Любые дополнительные требования предоставить персональные банковские данные или перейти по подозрительной ссылке — серьезный повод прекратить общение. Именно такие схемы становятся все более распространенными, поэтому внимательность остается главным способом защитить свои деньги.





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