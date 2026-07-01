Мдинарадзе: СГБ Грузии получила признание даже от спецслужб гораздо более крупных стран с богатой историей

01.07.2026 17:06





Государственная служба безопасности Грузии в последнее время получила значительное признание даже со стороны спецслужб гораздо более крупных государств с богатой историей. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил вице-премьер Грузии, государственный министр по вопросам координации деятельности правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.



По его словам, Служба государственной безопасности ежемесячно привлекает десятки новых сотрудников, благодаря чему успешно продолжается реформа по обновлению и омоложению кадрового состава.



«Разумеется, я хотел бы также остановиться на весьма успешной деятельности Служба государственной безопасности Грузии. Только за последние два месяца к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб различных, находящихся в противостоянии друг с другом государств, были привлечены шесть человек. Как известно, учитывая специфику работы спецслужб, принятие столь смелых решений за столь короткий промежуток времени в последние несколько десятилетий представляет серьёзную сложность даже для ведущих разведывательных служб мира.



За этот же период были задержаны три человека по обвинению в участии в террористической организации. Служба государственной безопасности также продолжает успешную работу в антикоррупционном направлении. Впервые в истории Грузии Академия государственной безопасности получит право реализовывать магистерскую программу и присваивать квалификацию магистра в сфере безопасности.



Служба государственной безопасности ежемесячно привлекает десятки новых сотрудников, благодаря чему успешно продолжается реформа по обновлению кадрового состава. Можно сказать, что объём поступающей в службу информации динамично увеличивается практически ежедневно. Существенно улучшается материально-техническая база, а также качество технических средств, необходимых для деятельности спецслужбы. Более подробно останавливаться на этом, пожалуй, не стоит, однако могу сказать, что в последнее время Государственная служба безопасности Грузии получила значительное признание даже со стороны спецслужб гораздо более крупных государств с многолетней историей», — заявил Мамука Мдинарадзе.







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