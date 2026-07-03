В Аджарии задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый по линии Интерпола

03.07.2026 11:14





Сотрудники Главного управления Центральной уголовной полиции Министерства внутренних дел Аджарии задержали гражданина Азербайджанской Республики, разыскиваемого по Красному уведомлению Интерпола.



Задержанный разыскивался на международном уровне по Красному уведомлению Интерпола по запросу правоохранительных органов Азербайджанской Республики за совершение ряда тяжких преступлений.



В результате проведенных следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.



В настоящее время в отношении задержанного ведется предусмотренная законом процедура экстрадиции.





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