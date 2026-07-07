Прокуратура: двоюродный брат убил Керимову из-за гендерной нетерпимости

07.07.2026 14:20





Прокуратура Грузии предъявила обвинение подозреваемому в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах гражданки Азербайджана в Тбилиси – 20-летней девушки Фатимы Керимовой, который был ее родственником.



По данным следствия, проведенного МВД Грузии, в период с 3 по 25 июня 2026 года гражданин Азербайджана Эмин Алиев систематически ограничивал Керимову в возможности самостоятельно принимать решения, касающиеся ее жизни: запрещал ей общаться с родственниками и другими людьми, ограничивал право выходить из дома и свободно передвигаться.



Керимова пыталась покинуть съемную квартиру, где они проживали вместе, но не могла сделать это самостоятельно. По версии следствия, Эмин Алиев единолично решал, может ли она выйти из дома, общаться с другими людьми и даже когда ей можно принимать пищу. Ведомство считает, что таким образом он незаконно пытался утвердить свое превосходство над женщиной.



Следствие установило, что вечером 25 июня, около 22 часов, в квартире №3 дома №45а на улице Евгении Маисурадзе в тбилисском районе Варкетили Эмин Алиев задушил Фатиму Керимову. По данным прокуратуры, мотивом преступления стала нетерпимость к равноправию мужчин и женщин.



Обвинение предъявлено заочно по подпункту «т» статьи 109 Уголовного кодекса Грузии — убийство, совершенное по мотиву нетерпимости к равенству мужчин и женщин. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет объявлен в розыск.



Напомним, 20-летнюю гражданку Азербайджана Фатиму Керимову обнаружили мертвой в съемной квартире в Тбилиси 26 июня. По версии следствия, девушку убил ее двоюродный брат. Родственники погибшей и правозащитники считают, что преступление могло быть совершено на почве так называемого «убийства чести». По данным СМИ, после убийства подозреваемый покинул Грузию и был задержан в Турции.





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