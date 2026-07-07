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Несовершеннолетнему, придерживавшемуся «фашистско-нацистской» идеологии, избрано заключение сроком на 14 лет и 6 месяцев


07.07.2026   19:01


По фактам пыток, совершенных организованной группой, организации групповых действий и участии в них Тбилисский городской суд избрал одному из несовершеннолетних обвиняемых, который придерживался «фашистско-нацистской» идеологии, 14,6 лет лишения свободы.

«Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал одного из несовершеннолетних обвиняемых виновным по фактам пыток, организации групповых действий и участия в них, совершённых организованной группой по мотиву нетерпимости.

Исследованные в ходе судебного процесса доказательства подтвердили, что обвиняемый, придерживавшийся «фашистско-нацистской» идеологии, организовывал насилие и пытки в отношении лиц, в том числе несовершеннолетних, чей образ жизни был неприемлем для данной группировки, а также осуществлял физическое и психологическое насилие над потерпевшими.

Тбилисский городской суд полностью признал обвиняемого виновным по предъявленным обвинениям и в качестве наказания назначил ему 14 лет и 6 месяцев лишения свободы. Исходя из положений Кодекса правосудия в отношении несовершеннолетних, наказание сокращено на одну треть, и в итоге ему назначено 9 лет и 8 месяцев заключения», - говорится в сообщении ведомства.


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