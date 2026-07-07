Георгий Гахария: Мы делаем то, что отказывается делать власть - защищаем национальные интересы Грузии

07.07.2026 19:36





Пока «Грузинская мечта» использует международную трибуну для лжи и сокрытия реальности, мы делаем то, что отказывается делать власть, - защищаем национальные интересы Грузии, территориальную целостность и суверенитет, - об этом лидер партии «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария написал в социальной сети X.



По его словам, в Гааге, в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, он проводит «важные встречи с руководством ОБСЕ».



«В Гааге, в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, я провожу важные встречи с руководством ОБСЕ, международными партнёрами и теми делегациями, которые десятилетиями стоят рядом с Грузией.



Пока «Грузинская мечта» использует международную трибуну для лжи и сокрытия реальности, мы делаем то, что отказывается делать власть - защищаем национальные интересы Грузии, территориальную целостность и суверенитет.



После пустых обещаний о восстановлении территориальной целостности Грузии и позорных извинений перед оккупантами «Грузинская мечта» пытается примирить общество как с фактической потерей оккупированных территорий Грузии, так и с уничтожением европейского будущего страны. Это уже не просто бездействие - это коллаборационизм.



Именно поэтому, в условиях бездействия власти, нашей главной задачей в Гааге является мобилизация партнёров против ускоренных процессов аннексии Россией оккупированных территорий Грузии, особенно в связи с событиями, протекающими в последние три месяца в Цхинвальском регионе.



Вместе со своей командой я продолжу борьбу везде, где должен звучать голос Грузии, за европейское будущее нашей страны, защиту суверенитета и территориальной целостности», - пишет Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





