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Георгий Гахария: Мы делаем то, что отказывается делать власть - защищаем национальные интересы Грузии
07.07.2026 19:36
Пока «Грузинская мечта» использует международную трибуну для лжи и сокрытия реальности, мы делаем то, что отказывается делать власть, - защищаем национальные интересы Грузии, территориальную целостность и суверенитет, - об этом лидер партии «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария написал в социальной сети X.
По его словам, в Гааге, в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, он проводит «важные встречи с руководством ОБСЕ».
«В Гааге, в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, я провожу важные встречи с руководством ОБСЕ, международными партнёрами и теми делегациями, которые десятилетиями стоят рядом с Грузией.
Пока «Грузинская мечта» использует международную трибуну для лжи и сокрытия реальности, мы делаем то, что отказывается делать власть - защищаем национальные интересы Грузии, территориальную целостность и суверенитет.
После пустых обещаний о восстановлении территориальной целостности Грузии и позорных извинений перед оккупантами «Грузинская мечта» пытается примирить общество как с фактической потерей оккупированных территорий Грузии, так и с уничтожением европейского будущего страны. Это уже не просто бездействие - это коллаборационизм.
Именно поэтому, в условиях бездействия власти, нашей главной задачей в Гааге является мобилизация партнёров против ускоренных процессов аннексии Россией оккупированных территорий Грузии, особенно в связи с событиями, протекающими в последние три месяца в Цхинвальском регионе.
Вместе со своей командой я продолжу борьбу везде, где должен звучать голос Грузии, за европейское будущее нашей страны, защиту суверенитета и территориальной целостности», - пишет Гахария.
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