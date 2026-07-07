Директор Департамента центральной криминальной полиции встретился с атташе ФСБ США

07.07.2026 18:48





Директор Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии Давид Кикнадзе встретился с атташе Федерального бюро расследований Соединённых Штатов Америки (FBI) в Грузии.



В рамках встречи стороны обсудили успешное сотрудничество между Министерством внутренних дел Грузии и Федеральным бюро расследований, возможности дальнейшего углубления партнёрства в сфере правоохранительной деятельности, механизмы обмена информацией, а также будущие совместные проекты и приоритетные направления сотрудничества.



Разговор также коснулся вопросов борьбы с транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью и другими международными вызовами. Стороны ещё раз подтвердили готовность продолжать сотрудничество и ещё больше укреплять существующее партнёрство.



В завершение встречи атташе Федерального бюро расследований США (FBI) в Грузии от имени руководства FBI поблагодарил Давида Кикнадзе за многолетнее плодотворное сотрудничество, профессионализм и значительный вклад в международное сотрудничество правоохранительных органов, а также вручил ему соответствующее благодарственное письмо.





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