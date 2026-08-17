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Команда министерства обороны «Армия» во второй раз стала чемпионом Грузии по пляжному футболу
17.08.2026 17:05
Команда министерства обороны Грузии — «Армия» — завоевала титул чемпиона Грузии по пляжному футболу.
По информации Минобороны, в финале чемпионата, прошедшем на Батумской песчаной арене, «Армия» встретилась с командой Батумского спортивного центра и победила со счётом 4:3.
«Финальная игра проходила с переменным преимуществом. Переходящий кубок чемпионата и медали «Армии», укомплектованной военнослужащими Сил обороны, вручили президент Федерации футбола Аджарии Ираклий Тотладзе и председатель Батумского сакребуло Иване Маисурадзе. Лучшим вратарём чемпионата был назван вратарь «Армии», капрал Вахтанг Терунашвили, а титул лучшего игрока завоевал футболист «Армии» Георгий Курдадзе.
Завоевав титул чемпиона Грузии по пляжному футболу, «Армия» получила путёвку в Лигу чемпионов по пляжному футболу, которая запланирована на следующий год в Португалии», — отмечается в информации министерства.
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