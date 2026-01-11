Впервые на курорте Бакуриани запущен панорамный фуникуляр

Зимний сезон в Бакуриани в самом разгаре, впервые на курорте запущен панорамный фуникуляр, позволяющий посетителям наслаждаться панорамными видами.



По информации Агентства горных трасс Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, все три горнолыжных района Бакуриани – Дидвели, Кохта и Митарби, включая канатные дороги, полностью функционируют.



«Перед началом зимнего сезона на всех курортах была проведена полная инспекция инфраструктуры, оборудование в порядке, а персонал прошел соответствующее обучение», — говорится в заявлении Минэкономики и устойчивого развития.







