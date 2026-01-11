Закрыто автомобильное движение на участке Гудаури (Поста) – Коби

11.01.2026 11:59





По информации Департамента дорог Министерства инфраструктуры Грузии, Национальное агентство по охране окружающей среды сообщает о высоком уровне лавинной опасности на участке Гудаури (Поста) – Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси, в связи с чем на данном участке временно ограничено движение всех видов транспорта.



Вместе с тем, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





