Закрыто автомобильное движение на участке Гудаури (Поста) – Коби


11.01.2026   11:59


По информации Департамента дорог Министерства инфраструктуры Грузии, Национальное агентство по охране окружающей среды сообщает о высоком уровне лавинной опасности на участке Гудаури (Поста) – Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси, в связи с чем на данном участке временно ограничено движение всех видов транспорта.

Вместе с тем, движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме.


