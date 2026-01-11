Туристический вертолет использовал территорию музея-заповедника Уплисцихе в качестве ВПП

Туристический вертолет использовал территорию музея-заповедника Уплисцихе в качестве взлетно-посадочной площадки. Об этом сообщает местное издание «Картлис Амбеби». По их данным, рядом с местом посадки расположены кафе.



Директор музея Бадри Гаспаров заявил изданию, что вертолет принадлежит одной из туристических компаний.



«Вертолет прилетел рано утром. Подобный инцидент уже случался несколько лет назад — тогда он кружил рядом с памятником, подбирая место для посадки. Мы предупредили, что полеты и посадка вблизи памятника запрещены. Вчера же он выбрал именно эту территорию», — рассказал директор музея.



Музей-заповедник Уплисцихе является охраняемой территорией культурного наследия. В связи с этим посадка вертолета здесь подлежит особому регулированию: должен существовать утвержденный план полета, обеспечены меры безопасности, гарантии сохранности памятника, отсутствие угрозы из-за вибраций, воздушных потоков или шума, а также безопасность посетителей.



На данный момент неизвестно, на каком правовом основании была осуществлена посадка вертолета.





