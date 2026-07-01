В Грузии убили молодую азербайджанскую девушку

01.07.2026 14:03





В Грузии убили молодую азербайджанскую девушку. Информацию первой распространила правозащитница Бая Патарая.



По её словам, несколько дней назад с ней через Instagram связалась русская инфлюенсерка и попросила разобраться в истории страшного фемицида и рассказать о ней обществу.



История, по словам Патарая, такова: молодую сироту из Азербайджана в Грузию выманил возлюбленный. Он обещал, что они будут вместе жить и работать. До этого родственники обручили девушку с другим мужчиной, который занял у неё деньги и не вернул.



Девушка, поверив в любовь и новую жизнь, приехала в Грузию. Однако обещанной работы не оказалось. Когда у пары закончились деньги, парень заложил её iPhone, перед этим жестоко избив девушку. После этого он бросил её на улице и один вернулся в Азербайджан.



Избитую и оставшуюся в чужой стране без всего девушку приютила добрая армянская женщина. Она также привела к ней свою азербайджанскую подругу, чтобы девушке было легче общаться, и помогла связаться с родственниками.



Позже приехал молодой мужчина, который сказал, что снимет девушке квартиру, а через несколько месяцев, когда ситуация успокоится, отправит её обратно в Азербайджан. Он забрал девушку с собой. Сначала казалось, что всё нормально, но вскоре девушка пропала.



Когда младшая сестра из Азербайджана начала её искать, она позвонила той самой армянской женщине и сказала, что уже второй день не может связаться с сестрой. Она попросила сходить по адресу квартиры.



Женщина пришла, но дверь ей никто не открыл. У соседей она выяснила, что накануне ночью из квартиры были слышны звуки сильной ссоры. Полицию тогда никто не вызвал.



После этого женщина сама позвонила в полицию. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили девушку убитой в квартире.



По словам Патарая, предполагаемый убийца сбежал в Турцию и объявлен в розыск.



Сегодня утром организация «Сапари» обратилась в прокуратуру, направила ордер и потребовала включить её в дело. Теперь решение за прокурором: разрешат ли юристам организации участвовать в деле, поскольку единственный член семьи погибшей находится в Азербайджане, и сначала её нужно признать правопреемницей потерпевшей.



По словам Патарая, русская инфлюенсерка, у которой муж азербайджанец, опасается, что убийца останется безнаказанным, а это страшное преступление фемицида — незамеченным. В Азербайджане, как утверждается, эту историю уже начали воспринимать как «преступление чести»: родственники обвиняют саму девушку и оправдывают убийцу мотивом «восстановления чести».



Патарая подчёркивает, что об этом деле должны знать все — грузины, азербайджанцы, армяне и турки.



«Чтобы ничего не замолчали, ничего не скрыли и убийца не остался безнаказанным, мы должны поднять голос», — пишет Бая Патарая.



Она призвала грузинские и негрузинские медиа расследовать это дело, а прокуратуру — допустить представителей организации «Сапари» к участию в деле от имени сестры погибшей, чтобы они могли изучить материалы этого фемицида, который уже касается трёх стран.



Как сообщили телеканалу «Мтавари» в МВД Грузии, расследование по факту случившегося ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное убийство.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





