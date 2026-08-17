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Автомобиль загорелся на улице Нуцубидзе в Тбилиси


17.08.2026   15:34


Ночью 16 августа в столичном районе Сабуртало загорелся автомобиль. Пожар был серьезный, тушить его приехали пожарные.

Ролик опубликовала страница Sakartvelo Streets в фейсбуке и призвала «не гонять». Возможно, именно быстрая езда привела к ДТП, в результате которого машина загорелась.

О пострадавших сведений нет.


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