Саакашвили: заявления о переговорах ЕНД с Гилаури – ложь

01.07.2026 10:19





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление лидера партии «Ахали» Ники Гварамия о том, что представители «Единого национального движения» якобы также вели переговоры с бывшим премьер-министром Никой Гилаури. В интервью программе «Реакция», телеканала Pirveli, Саакашвили категорически отверг эти утверждения, назвав их ложью. По его словам, подобные заявления являются попыткой оправдать собственные действия. Он сравнил их с ситуацией, когда человек пытается оправдать свое поведение, обвиняя в том же самого собеседника.



По словам Саакашвили, именно Гилаури заплатил 30 миллионов долларов за то, чтобы телеканал Mtavari перестал освещать деятельность «Единого национального движения». Между тем, он также вспомнил процесс создания телеканала Mtavari и заявил, что решение о его основании было принято у него дома в Киеве. Он говорит, что его мать продала земельный участок, оставшийся ей от его деда Гиви, чтобы передать деньги телеканалу.



«В 2023 году Гилаури появился именно тогда, когда мы вели переговоры с другими партиями о создании единого списка. Его условием было: никакого единого списка, идём отдельно! Кроме того, телеканал Mtavari перестал освещать деятельность националов. На это Гилаури вложили 30 миллионов долларов. Формально же было зарегистрировано лишь 40 миллионов лари! Если сравнить, то у основанной Гилаури «Коалиции за перемены» на выборах было в 30 раз больше денег, чем у «Национального движения» с его лидером, находящимся в тюрьме.



Вообще, использовать моё отравление и моё временно тяжёлое состояние для охоты за голосами моей партии – это классическое политическое мародёрство. Неужели кто-то может хотя бы на минуту поверить, что всё это произошло без прямого указания Иванишвили? Поэтому утверждать, будто националы тоже вели переговоры с Гилаури – это всё равно что человеку оправдывать своё легкомысленное поведение словами: «Да ты сам такой».



Помимо того, что это полная ложь, это ещё и совершенно не может служить оправданием. Что касается телеканала Mtavari, решение о его создании было принято у меня дома в Киеве. Именно там, при моём непосредственном участии и посредничестве, было достигнуто соглашение. Именно я нашёл инвесторов, которые на протяжении многих лет полностью финансировали телеканал. Более того, когда я оказался в тюрьме, моя мать продала земельный участок, оставшийся от моего деда Гиви, и половину вырученных денег передала Mtavari. Это были последние деньги нашей семьи! И вот во время выборов 2024 года телеканал полностью закрыл нам доступ. Они перестали показывать даже мои выступления в суде. Это уже не политика, а полная аморальность», — заявил Саакашвили.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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