Миканадзе: С сентября Грузия войдет в список немногих стран мира с бесплатным образованием на всех уровнях

01.07.2026 11:08









»Это исторический результат и решение. Политсовет правящей команды принял решение, благодаря которому, фактически, с сентября, когда начнется образовательный процесс, Грузия войдет в список немногих стран мира, где все уровни образования предоставляются государством совершенно бесплатно», – заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе в программе «Дискуссия на актуальную тему» на Первом канале Грузии.



По словам Гиви Миканадзе, дошкольное образование также является полностью бесплатным, хотя до 2013 года оно было платным.



«Когда наша политическая команда приняла политическое решение сделать детские сады бесплатными, число зарегистрированных детей увеличилось на 30 процентов. Это означает, что до 2013 года каждый третий ребёнок просто не посещал детский сад, поскольку семьи не могли оплачивать его. Школьное образование является бесплатным, а в государственных школах с 2014 года учащимся также бесплатно выдаются учебники. Профессиональное образование финансируется государством как в государственных, так и в частных колледжах по ваучерной системе. Теперь обучение в государственных высших учебных заведениях также стало полностью бесплатным. Это означает, что государство обеспечивает максимальную доступность всех уровней образования. Если у человека есть желание, цель и мотивация, мы, со своей стороны, максимально усиливаем эту мотивацию. Это подтверждается и статистикой», — заявил Гиви Миканадзе.



По словам министра, в этом году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов, при этом в более чем 79 процентах случаев первым выбором стали государственные университеты.



«Количество первичных выборов в пользу государственных университетов в четыре раза превышает аналогичный показатель для частных вузов, хотя, напомню, из 64 высших учебных заведений только 19 являются государственными. Более 79 процентов абитуриентов сделали своим первым выбором государственные университеты, и лишь немногим более 20 процентов — частные. Настроения общества, его готовность и отношение как к этому политическому решению, так и к государственным университетам, наглядно отражаются в этой тенденции», — отметил Гиви Миканадзе.



Кроме того, по словам Гиви Миканадзе, в этом году впервые абитуриенты получили возможность наряду с выбором направления обучения в высшем учебном заведении выбрать и направление профессионального образования в рамках Единого национального экзамена. Такой возможностью воспользовались более 6 тысяч молодых людей.



«Это направление развивается весьма активно. Если сравнить с обычным процессом регистрации в профессиональные учебные заведения, где, например, в стандартном порядке регистрируются более 5 тысяч человек, — при том что в течение года проводится два набора: осенний и весенний, — то теперь, когда мы впервые предоставили абитуриентам возможность одновременно с выбором направления в вузе выбрать не менее трёх направлений профессионального образования в рамках Единого национального экзамена, этой возможностью воспользовались более 6 тысяч молодых людей.



Таким образом, и здесь мы наблюдаем положительную динамику. Если в государственных высших учебных заведениях мы определили 21 600 бесплатных учебных мест, то в сфере профессионального образования все молодые люди, которые будут зачислены, — речь идёт о тех, кто преодолеет минимальный порог на Единых национальных экзаменах, но не наберёт достаточного количества баллов для поступления в вуз, — будут автоматически, без каких-либо дополнительных экзаменов, зачислены на одно из выбранных ими направлений профессионального образования. Государство полностью оплатит их обучение — независимо от того, продолжат ли они учёбу в частном колледже или в государственном профессиональном колледже», — заявил Гиви Миканадзе.







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