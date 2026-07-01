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В Тбилиси проходит грузино-узбекский бизнес-форум


01.07.2026   12:30


В Тбилиси проходит бизнес-форум Грузии и Узбекистана. Мероприятие открыли министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистан Лазиз Кудратов.

Со стороны Узбекистана в бизнес-форуме принимают участие около 70 компаний, представляющих строительную отрасль, логистику, сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтику, текстильную промышленность, а также другие ключевые сектора экономики. От Грузии в форуме участвуют около 250 компаний.

В ходе бизнес-форума будут представлены презентации, посвящённые инвестиционным возможностям Грузии и Узбекистана. В заключительной части мероприятия состоятся встречи в формате B2B между представителями бизнеса двух стран.

Организаторами бизнес-форума выступают Торгово-промышленная палата Грузии и Агентство по продвижению инвестиций Узбекистана.


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