В ЕНД обвинили власти в возможном сговоре с импортерами нефтепродуктов

01.07.2026 12:31





Между импортерами нефтепродуктов и властями Грузии может существовать картельный сговор, который, позволяет сохранять завышенные цены на бензин и дизельное топливо, заявил один из лидеров «Национального движения» Васо Урушадзе. Он подчеркнул, что целью этого может являеться получение сверхприбыли за счет граждан Грузии.



«На международном рынке цены на нефтепродукты снижаются. Однако мы видим, что на автозаправочных станциях в Грузии цены остаются неизменными. При этом, когда на мировом рынке стоимость нефтепродуктов растет, грузинские компании-импортеры уже на следующий день повышают цены как на бензин, так и на дизельное топливо.



Когда же происходит обратная ситуация и цены на мировом рынке снижаются, в том числе падает стоимость сырой нефти, а за последний месяц цена одного барреля снизилась примерно на 20%, это никак не отражается на розничных ценах на автозаправках в Грузии.



Компании объясняют это тем, что у них имеются запасы топлива и до их реализации они якобы не могут снизить цены. Это ложь. Если они могут оперативно повышать цены, то должны так же оперативно снижать их при падении стоимости на мировом рынке.



Они работают с огромной сверхприбылью, ежедневно обирают граждан Грузии, извлекая дополнительные средства из их карманов ради получения еще большей прибыли.



Здесь возникает главный вопрос: не является ли это картельным соглашением с властями в рамках коррупционной сделки? Правительство молчит. Нет ни одного заявления, ни одного вопроса, ни в парламенте Грузии, ни со стороны экономического блока правительства, ни со стороны Агентства по конкуренции. Все ограничивается лишь наблюдением и поверхностными оценками.



Это подтверждает, что между нефтяными импортерами и властями Грузии существует картельный сговор и коррупционная сделка, цель которой – обогащение за счет граждан страны путем сохранения завышенных цен на бензин и дизельное топливо», — заявил Васо Урушадзе.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

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