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В Тбилиси оценят возможность соединения города с Мцхета, Рустави и аэропортом по ЖД


01.07.2026   12:31


Мэрия Тбилиси сообщила об инициативе предусматривающей использование существующей железнодорожной инфраструктуры для улучшения транспортной связанности столицы с Мцхета, Рустави, международным аэропортом Тбилиси и восточными районами города. Как сообщил на прошедшем заседании городского правительства Каха Каладзе, совместно с «Грузинской железной дорогой» планируется провести технико-экономическое обоснование проекта развития городского железнодорожного коридора. Для этого объявлен международный тендер.

«Международный тендер объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития, а срок подачи заявок истекает 13 июля…

В основном предполагается использование уже существующей железнодорожной инфраструктуры, однако при необходимости может рассматриваться строительство новых участков или обходных линий…

Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела подробное технико-экономическое исследование, которое определит наилучшие альтернативы развития городского железнодорожного коридора в агломерации Тбилиси. Также будет проведена оценка экологических, социальных и финансовых аспектов.

Среди компаний-участников будет выбран лучший претендент, после завершения тендерных процедур начнутся исследовательские работы. После этого у нас будет полная картина реализации проекта и подробная информация о дальнейших шагах.

Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития», — отметил Каладзе.

Он также добавил, что процесс исследования, технический надзор и координацию будет осуществлять Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
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