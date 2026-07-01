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В Тбилиси оценят возможность соединения города с Мцхета, Рустави и аэропортом по ЖД
01.07.2026 12:31
Мэрия Тбилиси сообщила об инициативе предусматривающей использование существующей железнодорожной инфраструктуры для улучшения транспортной связанности столицы с Мцхета, Рустави, международным аэропортом Тбилиси и восточными районами города. Как сообщил на прошедшем заседании городского правительства Каха Каладзе, совместно с «Грузинской железной дорогой» планируется провести технико-экономическое обоснование проекта развития городского железнодорожного коридора. Для этого объявлен международный тендер.
«Международный тендер объявлен по правилам закупок Азиатского банка развития, а срок подачи заявок истекает 13 июля…
В основном предполагается использование уже существующей железнодорожной инфраструктуры, однако при необходимости может рассматриваться строительство новых участков или обходных линий…
Цель проекта заключается в том, чтобы квалифицированная консалтинговая компания провела подробное технико-экономическое исследование, которое определит наилучшие альтернативы развития городского железнодорожного коридора в агломерации Тбилиси. Также будет проведена оценка экологических, социальных и финансовых аспектов.
Среди компаний-участников будет выбран лучший претендент, после завершения тендерных процедур начнутся исследовательские работы. После этого у нас будет полная картина реализации проекта и подробная информация о дальнейших шагах.
Проект является частью транспортного плана столицы и реализуется при финансовой поддержке Азиатского банка развития», — отметил Каладзе.
Он также добавил, что процесс исследования, технический надзор и координацию будет осуществлять Агентство транспорта и городского развития мэрии Тбилиси.
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