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За первый квартал 2026 года граждане Грузии заняли второе место по числу депортаций из ЕС
01.07.2026 12:32
В первом квартале 2026 года страны Европейского союза обязали 108 475 граждан государств, не входящих в ЕС, покинуть территорию Шенгенской зоны. Из них 34 550 человек были фактически возвращены в третьи страны на основании соответствующих решений.
Среди депортированных больше всего было граждан:
🇹🇷 Турции — 3 555 человек;
🇬🇪 Грузии — 2 060 человек;
🇦🇱 Албании — 2 050 человек.
Таким образом, Грузия заняла второе место по числу депортированных граждан. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2025 году.
По данным Евростата, по сравнению с первым кварталом 2025 года:
число людей, которым было предписано покинуть ЕС, сократилось на 12,8%;
количество фактических возвращений в третьи страны, наоборот, увеличилось на 8,1%.
Чаще всего предписание покинуть территорию ЕС в первом квартале 2026 года получали граждане:
Алжира — 11 105 человек;
Марокко — 6 435 человек;
Сирии — 5 355 человек.
Больше всего решений о выдворении вынесли:
🇫🇷 Франция — 34 880;
🇩🇪 Германия — 10 360;
🇪🇸 Испания — 9 275.
Наибольшее число депортаций выполнили:
🇩🇪 Германия — 7 300 человек;
🇫🇷 Франция — 3 775 человек;
🇵🇱 Польша — 2 660 человек.
При этом количество решений о необходимости покинуть страну и число фактических депортаций существенно различаются. Это связано с различными причинами, включая обжалование решений, сложности с установлением личности, предоставление срока для добровольного выезда и другие юридические процедуры.
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