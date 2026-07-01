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Депутат «Грузинской мечты» о поездке на похороны Али Хаменеи


01.07.2026   13:16


Лидеры нашего региона вместе прибудут на эту церемонию и вместе будут на ней присутствовать - я не вижу в этом ничего необычного, - заявил депутат «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе, отвечая на вопрос о возможном присутствии президента Грузии Михаила Кавелашвили на похоронах аятоллы Али Хаменеи.

«Напомню обществу, что это правительство, я имею в виду власти Ирана, с которым ведут переговоры Соединённые Штаты Америки. Для нашей страны важнейшими являются интересы нашей страны и та нейтральная позиция, которой Грузия придерживалась в период всего этого конфликта Америки и Ирана.

Исходя из этого, лидеры нашего региона - я имею в виду Южный Кавказ и Турцию, вместе отправятся на эту церемонию и вместе будут на ней присутствовать. Я не вижу в этом ничего необычного», - заявил Звиад Шаламберидзе.

Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили примет участие в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи в Иране.


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