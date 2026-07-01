Депутат «Грузинской мечты» о поездке на похороны Али Хаменеи

01.07.2026 13:16





Лидеры нашего региона вместе прибудут на эту церемонию и вместе будут на ней присутствовать - я не вижу в этом ничего необычного, - заявил депутат «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе, отвечая на вопрос о возможном присутствии президента Грузии Михаила Кавелашвили на похоронах аятоллы Али Хаменеи.



«Напомню обществу, что это правительство, я имею в виду власти Ирана, с которым ведут переговоры Соединённые Штаты Америки. Для нашей страны важнейшими являются интересы нашей страны и та нейтральная позиция, которой Грузия придерживалась в период всего этого конфликта Америки и Ирана.



Исходя из этого, лидеры нашего региона - я имею в виду Южный Кавказ и Турцию, вместе отправятся на эту церемонию и вместе будут на ней присутствовать. Я не вижу в этом ничего необычного», - заявил Звиад Шаламберидзе.



Для справки, президент Грузии Михаил Кавелашвили примет участие в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи в Иране.





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