Грузия передала Греции председательство в Парламентской ассамблее ЧЭС

01.07.2026 14:48





На 67-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили передал председательство в Ассамблее, которое Грузия занимала в течение шести месяцев, парламенту Греции. Стоит отметить, что председательство в ПАЧЭС осуществляется на ротационной основе между странами-членами.



Согласно информации, опубликованной парламентом Грузии, 67-е пленарное заседание Ассамблеи проходит в селе Мепискалаки, муниципалитета Каспи.



Глава постоянной делегации парламента Греции София Вултепси поблагодарила Шалву Папуашвили за работу на посту председателя Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества и от имени организации вручила ему Почетную медаль ПАЧЭС.



67-я сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества открылась приветственными выступлениями спикера парламента Грузии и председателя ПАЧЭС Шалвы Папуашвили, председателя Ассамблеи Республики Северная Македония Африма Гаши, заместителя министра иностранных дел Грузии Хатуны Тотладзе, главы постоянной делегации парламента Грузии в ПАЧЭС Ираклия Мезурнишвили, а также заместителя генерального секретаря Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Бориса Колесниченко, говорится в пресс-релизе парламента.







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