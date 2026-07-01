Кавелашвили встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши

01.07.2026 14:08





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши.



Как сообщает администрация президента, в ходе встречи стороны обсудили партнёрские отношения между Грузией и Республикой Северная Македония, а также вопросы развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам углубления взаимодействия в сферах экономики, торговли, транспортной связанности, образования, культуры и межчеловеческих контактов.



Собеседники также обсудили значение укрепления взаимосвязанности между Черноморским регионом и Западными Балканами, в том числе вопросы развития безопасных и надёжных транзитных маршрутов и экономических коридоров.



Михаил Кавелашвили поблагодарил Африма Гаши за последовательную поддержку Республикой Северная Македония суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политики непризнания, и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами будет успешно развиваться и в дальнейшем.





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