Парулава: У «Грузинской мечты» нет для необходимых для строительства порта Анаклия навыков

07.07.2026 14:15





«У Грузинской мечты нет навыков построить порт Анаклия, за последние годы они трижды меняли стратегическое направление», — заявил депутат, член партии »За Грузию» Гига Парулава.



По его словам, порт Анаклия является объектом стратегического значения для страны и должен быть обязательно построен.



«То, что мы увидели вчера в связи с портом Анаклия, стало очередным провалом »Грузинской мечты», и ответственность за этот провал они возложили на министра экономики. Ни один высокопоставленный чиновник, в том числе премьер-министр, не выступил с заявлением по этому проекту. Мы вновь заявляем, что порт Анаклия имеет важнейшее значение для нашей страны, является стратегическим объектом и его строительство должно быть обязательно завершено. Однако у »Грузинской мечты» нет для этого необходимых навыков. За последние годы они трижды меняли стратегическое направление. Это ещё раз подтверждает, что у них нет способности и возможностей реализовать столь важный для страны стратегический проект на основе последовательного стратегического планирования», — отметил Парулава.



В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что правительство приняло решение строить порт Анаклия по модели «лендлорд» (landlord model), в рамках которой государство останется собственником основной морской и портовой инфраструктуры.



По её словам, порт Анаклия будет грузинским портом, а международные компании будут привлечены исключительно к управлению терминальной инфраструктурой, что не имеет никакого отношения к вопросам собственности.







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