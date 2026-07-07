Папуашвили: Думаю, «Национальное движение» опередит рассмотрение в Конституционном суде и само себя отменит

07.07.2026 14:41





Думаю, «Национальное движение» опередит рассмотрение в Конституционном суде и само себя отменит, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, в «Национальном движении» несерьезные люди.



«В целом это хороший процесс. Я думаю, что «Национальное движение» опередит рассмотрение в Конституционном суде и само себя отменит. Несколько дней назад у них была презентация аппликации. С помощью аппликации они хотят взять власть в свои руки. Это отдельная комичная ситуация. Они собрались в 20-метровой комнате и с помощью аппликаций анонсируют взятие власти. Это несерьёзные люди. Таков путь всех тех, кто слушает не свой народ, а то, что говорят другие», - заявил Папуашвили.





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