Георгий Сиоридзе: Наша коалиция начинает правовую борьбу за возврат избирательного права эмигрантов

17.08.2026 15:07





Коалиция «Сильная Грузия — Лело» подала иск в Конституционный суд, оспаривая «лишение избирательного права эмигрантов».



Как заявил один из лидеров «Сильной Грузии — Лело» Георгий Сиоридзе, «режим пытается ограничить и лишить граждан права участвовать в выборах».



«Наша коалиция начинает правовую борьбу за возвращение избирательного права нашим эмигрантам.



Парламентские выборы 2024 года показали, что на избирательных участках, созданных за рубежом, там, где у режима не было возможности для избирательных манипуляций, проведения «каруселей», использования административного ресурса и запугивания и давления на избирателей, «Грузинская мечта» получила 13 процентов. Они потерпели полный крах и проиграли.



В ответ на это «Грузинская мечта» фактически лишила сотни тысяч наших соотечественников права голосовать за рубежом, избирательные участки за рубежом больше открываться не будут. Особенно циничным был их ответ эмигрантам: «Мы не лишаем вас избирательного права, каждый может приехать». Насколько это нереально, всем известно.



Когда раньше проблемой было открытие недостаточного и ненадлежащего количества избирательных участков, мы годами боролись именно за то, чтобы больше людей за рубежом были вовлечены в политический процесс, чтобы люди, которые вносят огромный вклад в экономическую жизнь страны, были вовлечены в политическую жизнь и формирование политической воли. Поэтому «Грузинская мечта» фактически лишила их избирательного права.



Хочу от имени нашей коалиции обратиться к эмигрантам: присоединяйтесь к нам, давайте вместе начнём борьбу!



В течение нескольких месяцев мы работали над конституционным иском и подготовили блестящее юридическое обоснование, поскольку это не просто изменение регулирования, а антиконституционный акт. Этот иск будет опубликован, и у каждого эмигранта будет возможность формально стать участником данного искового требования, стать стороной, участвовать в споре в Конституционном суде, а квалифицированные юристы будут осуществлять их юридическое представительство в суде.



Естественно, мы не ожидаем ничего ни от суда Мурусидзе — Чинчаладзе, ни от Конституционного суда, однако борьба политической партии подразумевает борьбу на всех фронтах — участие в выборах, институциональную борьбу, мирный протест, коммуникацию с западными партнёрами. Всё это служит одной цели — чтобы грузинский народ вернул себе свой голос и сам решал судьбу этой страны.



Мы боремся с режимом. Режим пытается ограничить и лишить граждан права участвовать в выборах, а мы используем и метод институциональной борьбы», — заявил Георгий Сиоридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





