Хоштария: Действия и ложь «Мечты» создают угрозу для Грузии открыто вступить в российскую войну, на стороне России

17.08.2026 15:12





Действия и ложь «Грузинской мечты» создают для Грузии угрозу открыто оказаться втянутой в российскую войну, на стороне России - Это, исходя из сегодняшней динамики войны, может превратить территорию Грузии в объект ударов со стороны Украины, — заявила один из лидеров «Коалиции за перемены», осуждённая Елена Хоштария. Её заявление опубликовано на её странице в Facebook.



По её словам, необходимо обратиться к Евросоюзу, чтобы он расследовал действия властей Грузии и таким образом помог избежать угрозы войны для страны.



«Как бы ни старалась «Грузинская мечта», с точки зрения международного права сторонами конфликта являются Грузия и Россия — как оккупирующая сила. Соответственно, вопрос торговли на оккупированных территориях регулируется между этими двумя сторонами при участии посредников, то есть Евросоюза.



Действия и ложь «Грузинской мечты» создают для Грузии угрозу открыто оказаться втянутой в российскую войну, на стороне России. Это, исходя из сегодняшней динамики войны, может превратить территорию Грузии в объект ударов со стороны Украины.



При бездарной СГБ и безответственной власти, чтобы избежать войны, мы должны срочно обратиться к Евросоюзу, чтобы он расследовал действия нелегитимного, согласно их же информации, российского правительства. Соответственно, наказать именно эту банду нелегитимных, а не территорию Грузии, в том числе её оккупированную часть. В противном случае мы все будем ответственны за участие в агрессивной и террористической войне России вместе с Северной Кореей и Бидзиной», — заявила Хоштария.





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