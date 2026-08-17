Каладзе: Наши действия не выходят за рамки закона «Об оккупированных территориях»

17.08.2026 15:14









«Мы всегда будем предпринимать шаги, которые важны для нашей страны и восстановления её территориальной целостности», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о поставках топлива в Абхазию одной из компаний в последние дни.



По его оценке, со стороны оппозиции всегда звучат антигосударственные заявления, поскольку она пытается помешать восстановлению территориальной целостности Грузии.



«На каждый наш шаг, связанный с будущим, мы всегда слышим со стороны оппозиции враждебные и антигосударственные заявления. Своими действиями они сделают всё и попытаются помешать восстановлению территориальной целостности Грузии, поскольку являются людьми без Родины, а Грузия для них — просто территория; у них нет ощущения, что Грузия является их Родиной. Ими управляют извне, они являются агентурой. Соответственно, они делают то, что им поручают и требуют от них. Мы же всегда будем предпринимать шаги, которые важны для нашей страны и восстановления её территориальной целостности», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, предпринимаемые властями шаги не выходят за рамки закона «Об оккупированных территориях».



«Вы знаете, что существует закон «Об оккупированных территориях», и все наши шаги не выходят за рамки этого закона. Очень важны отношения между народами. Поэтому мы сделаем всё для восстановления территориальной целостности страны и для того, чтобы нам удалось жить вместе с абхазами. Будет ли это медицинская помощь, содействие в вопросах поставок топлива или другие важные вопросы — мы всегда будем предпринимать шаги, которые важны для нашей страны», — отметил мэр Тбилиси.



Отвечая на вопрос о частной компании, поставляющей топливо в Абхазию, Каха Каладзе заявил, что не располагает информацией о конкретной компании, поскольку сегодня бизнес в стране полностью свободен.



«У меня нет информации о конкретной компании. Ещё раз повторяю: все шаги и решения, связанные с этим вопросом, принимаются в рамках действующего законодательства. Сегодня бизнес в стране абсолютно свободен. То, что происходило в этом отношении до 2012 года — давление на бизнес, террор, отъём собственности, разрушение семей — осталось в прошлом. Соответственно, главное, чтобы решения бизнес-сектора, их действия и предпринимаемые шаги соответствовали закону. Все абсолютно свободны», — заявил Каха Каладзе.







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