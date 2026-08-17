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В Батуми создают новую муниципальную службу архитектуры и городского развития


17.08.2026   15:32


Мэрия Батуми планирует создать новое юридическое лицо публичного права — Службу архитектуры и городского развития. Одной из её ключевых функций станет выдача разрешений на строительство.

Кроме того, новая структура будет заниматься легализацией объектов или их частей, построенных без разрешения либо с нарушением утверждённого проекта, согласованием эскизов наружной рекламы, а также вопросами её визуального оформления.

В полномочия службы также войдут:

▫️ подготовка документации по регулированию зон исторической застройки;
▫️ участие в планировании рекреационных и озеленённых территорий, дорог, площадей, перекрёстков и парковок;
▫️ участие в разработке проектов особо значимых с архитектурной и градостроительной точки зрения объектов;
▫️ привлечение грантов для реализации собственных проектов.

Решение о создании новой службы должен утвердить сакребуло Батуми. Вопрос уже включён в повестку заседания, назначенного на 21 августа.

Согласно проекту, руководителя новой структуры будет назначать и освобождать от должности мэр Батуми.

Финансироваться служба будет из бюджета Батуми, а также за счёт доходов от собственных услуг, целевых кредитов и грантов.


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