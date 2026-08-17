Гварамия: Гарибашвили есть много что рассказать

17.08.2026 18:28





Режим трещит по швам сильнее, чем мы можем себе представить, причём уже и среди черносотенных «коцев», поскольку он придаёт такое большое значение политической нейтрализации Гарибашвили, — так один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия отреагировал на письмо бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, находящегося под стражей.



Как пишет Гварамия на своей странице в Facebook, Ираклию Гарибашвили есть что сказать, и Гварамия надеется, что он последует за той рекой, «на берегу которой мы все сядем и будем ждать, когда проплывут «трупы» врагов страны».



«Что мы узнали из обращения Гарибашвили (если это письмо настоящее): рабское подчинение жертвы насильнику отвратительно и ничем не помогает, напротив, делает всё ещё хуже. Торг Иванишвили с Гарибашвили — «я дам тебе ещё больший срок, если ты не дашь гарантии навсегда уйти из политики» — подтверждает, что мотивом его ареста является не наказание коррупционера или борьба с коррупцией в целом, не какой-либо общественный или государственный интерес, а личный политический интерес Бидзины — избавиться от политического противника (как он его считает).



И да, в таких случаях арестованный считается политическим заключённым по международным стандартам — неважно, Гарибашвили его фамилия или Джон Смит, совершил ли он преступление или нет.



Как видно, режим трещит по швам сильнее, чем мы можем себе представить. Причём уже и среди своих черносотенных коцов, раз уж он придаёт такое большое значение политической нейтрализации Гарибашвили. Ираклий Кобахидзе — «непогребённый покойник» грузинской политики, которого никто не хочет, от которого все пытаются избавиться, и даже находящийся под арестом Гарибашвили лучше него в сердцах коцев, поэтому вскоре его «похоронят».



По всей видимости, правдой является распространявшаяся в течение последней недели информация о том, что в домах брата жены Гарибашвили, его тестя и его отца (то есть тестя Гарибашвили) проводятся обыски, сопровождающиеся описью имущества и бесконечными допросами.



Также появилась трагическая информация о том, что якобы тесть Лексо Тамазашвили не выдержал всего этого и попытался покончить с собой. Поскольку до сих пор это не подтвердилось, вероятно, и, к счастью, это неправда.



Гарибашвили есть что сказать, и я надеюсь, что он последует за той рекой, на берегу которой мы все сядем и будем ждать, когда проплывут «трупы» врагов страны.





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