Миканадзе: Цена школьной формы будет в несколько раз ниже по сравнению со стоимостью формы частных школ

01.07.2026 10:18





В ближайшие дни мы установим цену, которая будет определена как для пиджаков, так и для брюк и юбок. Со всей ответственностью хочу сказать, что стоимость будет в несколько раз ниже по сравнению с ценами на школьную форму частных школ, - заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе по поводу школьных форм.



По его словам, согласно решению премьер-министра Грузии, все семьи, которые Министерство здравоохранения оценило рейтинговым баллом 65 000 или ниже, и в которых есть ученик начальных классов, получат школьную форму совершенно бесплатно.



«Нашей целью было и остается осуществить эту деятельность совместно с грузинскими компаниями, но когда исследование рынка и тендер предусматривают возможность свободного участия, компания, выявленная по итогам первого исследования рынка, к сожалению, не смогла в полном объеме предоставить документы, необходимые для заключения контракта. Исходя из законодательства, данное исследование рынка не состоялось.



Компания, с которой мы заключили договор, является номер один производителем школьной формы по высочайшему стандарту в Китае. Руководитель этой компании уже прибыл в Грузию. Сегодня мы провели с ним встречу и получили полные гарантии как в отношении качества, так и сроков», - заявил Гиви Миканадзе.





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