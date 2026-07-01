Мариам Болквадзе победила Айлу Томлянович и вышла во второй раунд Уимблдона

01.07.2026 11:07





Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе вышла во второй круг самого престижного теннисного турнира — Уимблдон, обыграв австралийку Айлу Томлянович в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.



По ходу матча Болквадзе восемь раз взяла подачу соперницы, допустила на 14 невынужденных ошибок меньше и довела встречу до победы.



Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, Болквадзе выиграла три матча квалификационного турнира, одержав победы над австрийкой Юлией Грабер, японкой Моэкой Киноситой и бельгийкой Ханне Вандроме.



Победа над Томлянович на турнире серии Большого шлема позволила грузинской теннисистке повторить своё лучшее достижение: ранее она выступала во втором круге Открытого чемпионата США в 2019 году.



Во втором круге Уимблдона-2026 соперницей Мариам Болквадзе станет победительница матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Векич.







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