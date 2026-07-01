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Мариам Болквадзе победила Айлу Томлянович и вышла во второй раунд Уимблдона


01.07.2026   11:07


Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе вышла во второй круг самого престижного теннисного турнира — Уимблдон, обыграв австралийку Айлу Томлянович в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.

По ходу матча Болквадзе восемь раз взяла подачу соперницы, допустила на 14 невынужденных ошибок меньше и довела встречу до победы.

Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, Болквадзе выиграла три матча квалификационного турнира, одержав победы над австрийкой Юлией Грабер, японкой Моэкой Киноситой и бельгийкой Ханне Вандроме.

Победа над Томлянович на турнире серии Большого шлема позволила грузинской теннисистке повторить своё лучшее достижение: ранее она выступала во втором круге Открытого чемпионата США в 2019 году.

Во втором круге Уимблдона-2026 соперницей Мариам Болквадзе станет победительница матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Векич.


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