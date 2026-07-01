|
|
|
Мариам Болквадзе победила Айлу Томлянович и вышла во второй раунд Уимблдона
01.07.2026 11:07
Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе вышла во второй круг самого престижного теннисного турнира — Уимблдон, обыграв австралийку Айлу Томлянович в трёх сетах — 6:2, 2:6, 6:4.
По ходу матча Болквадзе восемь раз взяла подачу соперницы, допустила на 14 невынужденных ошибок меньше и довела встречу до победы.
Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, Болквадзе выиграла три матча квалификационного турнира, одержав победы над австрийкой Юлией Грабер, японкой Моэкой Киноситой и бельгийкой Ханне Вандроме.
Победа над Томлянович на турнире серии Большого шлема позволила грузинской теннисистке повторить своё лучшее достижение: ранее она выступала во втором круге Открытого чемпионата США в 2019 году.
Во втором круге Уимблдона-2026 соперницей Мариам Болквадзе станет победительница матча между американкой Эшлин Крюгер и хорваткой Донной Векич.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна