Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шио III проводит богослужение в соборе Святого Иоанна Крестителя


07.07.2026   12:43


В праздник рождества Иоанна Крестителя в храме Рождества Иоанна Крестителя в Сенаки торжественное богослужение совершает Католикос-Патриарх всея Грузии, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский, архиепископ Мцхетский и Тбилисский Шио III.

В богослужении также принимают участие архиереи различных епархий.

На литургии вместе с прихожанами присутствуют представители местных органов власти.

До избрания Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III был митрополитом Сенакской и Чхороцкуской епархии. В сане Патриарха он впервые совершает богослужение в этой епархии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна