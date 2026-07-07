Шио III проводит богослужение в соборе Святого Иоанна Крестителя

07.07.2026 12:43





В праздник рождества Иоанна Крестителя в храме Рождества Иоанна Крестителя в Сенаки торжественное богослужение совершает Католикос-Патриарх всея Грузии, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский, архиепископ Мцхетский и Тбилисский Шио III.



В богослужении также принимают участие архиереи различных епархий.



На литургии вместе с прихожанами присутствуют представители местных органов власти.



До избрания Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III был митрополитом Сенакской и Чхороцкуской епархии. В сане Патриарха он впервые совершает богослужение в этой епархии.





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