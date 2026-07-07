В Грузии запускают масштабное строительство 19 новых стадионов

07.07.2026 12:15





Власти Грузии начинают реализацию одного из крупнейших за последние годы проектов по развитию футбольной инфраструктуры. Муниципальный фонд развития объявил четыре электронных тендера на строительство футбольных технических центров и стадионов с искусственным покрытием. Общая стоимость закупок достигает 95,7 млн лари, а проект охватит 19 спортивных объектов сразу в 10 городах, 6 поселках и 3 селах.



Если разделить общий бюджет на количество объектов, получится, что строительство одного стадиона в среднем оценивается примерно в 5,04 млн лари. Это показывает, что речь идет не о косметическом обновлении существующей инфраструктуры, а о создании современных спортивных комплексов, соответствующих международным требованиям.



Все закупки проходят в формате электронных тендеров без аукциона. Прием заявок стартует 29 июля 2026 годаи завершится 3 августа, а победители должны будут завершить строительство в течение 10 месяцев после подписания контрактов. При этом на объекты распространяется двухлетняя гарантия, а от 2,5% до 5% стоимости выполненных работ подрядчики получат только после окончания гарантийного срока. Такой механизм должен повысить ответственность исполнителей за качество строительства.



Первая группа объектов стоимостью 25,18 млн лари появится в Дманиси, Тетрицкаро, Ниноцминде, Гардабани и Марнеули.



Второй контракт на такую же сумму предусматривает строительство спортивной инфраструктуры в Дедоплисцкаро, селе Цилкани (муниципалитет Мцхета), селе Чабукиани (муниципалитет Лагодехи), Тианети и Степанцминде.



Третий тендер стоимостью 25,18 млн лари охватывает Аспиндзу, Ахалдабу, Каспи, Хашури и Агара.



Четвертый проект оценивается в 20,15 млн лари. Новые футбольные центры и стадионы построят в селе Читатскари (муниципалитет Зугдиди), Сенаки, Ткибули и Харгаули.



Отдельное внимание уделено требованиям к подрядчикам. Компании должны подтвердить серьезный опыт: с 1 января 2021 года ими должны быть успешно реализованы строительные, реконструкционные или реабилитационные проекты общей стоимостью не менее 80% от цены соответствующего тендера. Такой опыт допускается только в Грузии, странах Европейского союза или государствах — членах OECD, что заметно сужает круг потенциальных участников.



Технические требования также говорят о высоком уровне будущих объектов. Проекты предусматривают трибуны по стандартам UEFA 2025 Stadium Infrastructure Regulations, использование сертифицированного FIFA искусственного покрытия, а также современные LED-системы освещения, соответствующие требованиям UEFA. Это означает, что новая инфраструктура создается с расчетом на проведение официальных соревнований и долгосрочное развитие футбола.



Фактически речь идет о формировании современной спортивной сети по всей стране. Если проект будет реализован без срывов сроков и удорожания, регионы получат инфраструктуру, способную стать основой для подготовки молодых футболистов и проведения соревнований более высокого уровня. Именно такие инвестиции зачастую оказывают влияние не только на спорт, но и на развитие местных сообществ, занятость и привлекательность регионов.





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