В Грузии двух человек оштрафовали за оскорбления сына Иванишвили в Facebook

07.07.2026 12:52





Грузинские суды оштрафовали как минимум двух человек за оскорбительные публикации в Facebook в адрес Беры Иванишвили — сына основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.



Количество подобных дел резко выросло после 1 июня, когда в МВД начал работу новый департамент, созданный для борьбы с так называемым языком ненависти в интернете.



Одно из последних заседаний состоялось 3 июля в Тбилисском городском суде. Суд оштрафовал Георгия Гогия на 3 000 лари (около 1 100 долларов), признав его виновным в мелком хулиганстве за публикацию с оскорблением в адрес Беры Иванишвили. Материалы о его активности в соцсетях в суд передало МВД.



Поводом для дела стала подпись, которую, по версии следствия, Гогия добавил к опубликованной карточке с новостью о Бере Иванишвили. В самой новости говорилось, что проживающий за границей Бера заявил: если встретит гражданина Грузии в США, то при решении, помогать ему или нет, не будет учитывать его политические взгляды.



В ответ под публикацией появилась грубая оскорбительная подпись с упоминанием аудиозаписи, опубликованной в 2021 году. На записи человек с голосом, похожим на Беру Иванишвили, якобы просит бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили наказать людей, которые оскорбляли его в Facebook. Правящая партия подлинность записи отрицала. Точная дата записи так и не была установлена, но считается, что она была сделана до второго срока Гарибашвили на посту премьер-министра.



Адвокат Гогия Михаил Закарашвили во время судебного процесса заявил, что его подзащитный «не подтвердил, но и не отрицал», что именно он написал этот пост.



Ранее, 30 июня, суд также оштрафовал находящуюся в эмиграции гражданскую активистку Нату Перадзе за публикацию о Бере Иванишвили. Днем ранее была оштрафована еще одна активистка — Тамар Гиоргадзе, которая нецензурно высказалась в адрес Бидзины Иванишвили. Обеих также признали виновными в мелком хулиганстве.



По данным МВД, за первый месяц работы новый департамент выявил 170 предполагаемых административных правонарушений и направил в суды 150 материалов. По 33 делам уже вынесены решения: в 31 случае были назначены штрафы, еще в двух ограничились устным предупреждением.



Как отмечает грузинская служба «Радио Свобода», суды по всей стране ежедневно рассматривают сразу несколько подобных дел, причем некоторые заседания длятся всего несколько минут.



Штрафы получают пользователи соцсетей, которые оскорбляют как представителей власти, так и оппозиционных политиков. При этом жалоба со стороны человека, которого оскорбили, не требуется. Еще при создании подразделения в МВД заявили, что оно будет работать «проактивно», самостоятельно выявляя подобные публикации.



Критики называют работу нового департамента расширением государственной цензуры. По их мнению, власти усиливают контроль над высказываниями граждан в интернете. В свою очередь, представители власти утверждают, что подразделение уже показало свою эффективность, а количество оскорбительных публикаций в социальных сетях заметно сократилось.



Работа департамента вызвала и другие вопросы. В частности, адвокат Гогия спросил, каким образом МВД установило, что спорный профиль в Facebook действительно принадлежал его клиенту, ведь в Грузии много людей с такими же именем и фамилией, а на странице не было фотографий владельца.



По информации «Радио Свобода», представитель МВД в суде ответил, что личность автора установили, изучив профиль брата Гогия в Facebook. Именно это, по словам ведомства, позволило сделать вывод, что спорный аккаунт принадлежал человеку, которого впоследствии вызвали в суд.



Отметим, что при рассмотрении подобных дел грузинские суды чаще всего применяют две статьи Кодекса об административных правонарушениях — о мелком хулиганстве и об оскорблении государственного или политического должностного лица. Последняя норма появилась в законодательстве лишь в феврале 2025 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





