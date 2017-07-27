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Партия Саакашвили собирает вече на Майдане


27.07.2017   11:34
Сегодня, 27 июля, в 13:30 партия Михеила Саакашвили «Движение новых сил» собирается провести вече в Киеве на Майдане Независимости. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них – ничто! – говорится в сообщении. – Собираемся возле стелы на Майдане. Без политических флагов!".

Сторонников Саакашвили призывают взять с собой украинские флаги, паспорта гражданина Украины и Конституцию.

"Мы против покушения на нашу свободу", – подчеркивается в сообщении.






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